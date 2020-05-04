Hazal Kaya: Çok kötü bir günün gecesi

Hazal Kaya: Çok kötü bir günün gecesi

Hazal Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım üzerinden kötü geçen bir günü nasıl sonlandırdığını fotoğrafladı

Doğum yaptıktan kısa bir süre sonra başlayan koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan Hazal Kaya, bu süre zarfında bebeğiyle çok daha fazla ilgilenme fırsatı buldu.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve katıldığı sosyal medya röportajları ile sevenleriyle bağını koparmayan Kaya, annelikten vakit bulduğu aralarda dikkat çekici paylaşımlara imza atıyor.

"ÇOK KÖTÜ BİR GÜN"

Güzel oyuncu, hesabından yaptığı son paylaşımda, kötü geçen bir günün ardından moral bulmak adına yazlık kıyafetlerini üzerine giydi ve çektiği selfieyi de takipçileriyle paylaştı.

Kaya, paylaşımına şu satırları yazdı: “Niyeyse çok kötü hissettiğim bir günün gecesi yazı getireyim dedim, yeter!”