Hazal Kaya düğün tarzıyla sosyal medyada gündem oldu! Verdiği kilolarla dikkat çeken iki çocuk annesi Hazal Kaya, Meriç Aral ve Serkan Keskin'in düğününde görüntülendi. Ünlü oyuncunun tarzı güzel not alamadı.

Haber Merkezi

Ekranların en popüler isimlerinden Hazal Kaya, eşi Ali Atay ile son olarak yakın arkadaşları Meriç Aral ve Serkan Keskin'in düğünlerinde boy gösterdi.

Kaya, düğüne parlak kumaş bol paça bir pantolon ve mayo tarzı siyah derin göğüs dekolteli bir büstiyer kombini ile katıldı. Ünlü ismin cesur tarzı pek beğenilmedi.

ALİ TUTMASA DÜŞECEK

Kombinini yüksek topuklu ayakkabıları ile tamamlayan Hazal Kaya yürümekte bile zorlandı. Her an yere düşecek gibi görünen Kaya'ya eşi Ali Atay, elini bırakmayarak yardımcı oldu.