Hazal Kaya, eski günlere daldı

Kendisi gibi oyuncu Ali Atay'la evli olan Hazal Kaya, sosyal medya hesabından bir yaz günü denizin içinde poz verdiği bir fotoğrafını paylaştı.

Geçtimiz hafta Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye’nin yeni iyi niyet elçisi olduğunu duyuran ünlü oyuncu Hazal Kaya, Instagram hesabından eski bir fotoğraf yayınladı.

Oğlu Ali'ye hamile olduğunu yeni öğrendiği zaman çekilen fotoğrafı Instagram hesabından yayınlayan Kaya, altında da o günkü yaşadıklarını paylaştı:

"BİZİM GİZLİ CENNETİMİZDE ÇEKİLDİ"

“Bu fotoğraf bizim hayati kararlar aldığımız, oğlanın cinsiyetini öğrendiğimiz, aile tarihimizde acayip önemli bi yeri olan gizli cennetimizde çekildi.

"ÇOK SEVİYORUM"

Ali muhtemelen güneşleniyor bu sırada, Muh tuhaf deniz gözlüğüyle balıkları izliyor, Gökçe’yle ben de suda her zamanki gibi şahane sohbetteyiz... Bisiklete binme planı yapmışız akşam için, belki dondurma bile yeriz... Çok seviyorum bu fotoğrafı, güzel anlara kaçıyorum sayesinde, çok iyi geliyor. Burda dursun dedim.”



