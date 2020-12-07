Hazal Kaya, ev beğenmiyor

1 yılda 3 kez taşınan Hazal Kaya, yeni evini de beğenmedi.

Hazal Kaya ile eşi Ali Atay, 2019’da Zekeriyaköy’deki bir villaya taşınmıştı. Hazal Kaya, 8 aylık hamileyken bu evde yangın çıktı.

Çift geçen ağustosta geçici olarak Acarkent’te villa kiraladı. Kısa süre önce de hayallerine göre bir ev bulup satın aldılar.

IŞIĞI KÖTÜ

Bir yılda üçüncü kez taşınma telaşına giren Hazal Kaya, Instagram’dan yaptığı paylaşımda “Bence de tebdil-i mekanda fayda var. Neyse konu bu değil. Yeni evin ışığı kötü, ne yapacağız?” diye dert yandı.