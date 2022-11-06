Hazal Kaya, ev sahibine açtığı davayı kazandı

İkinci kez anne olmaya hazırlanan oyuncu Hazal Kaya, ev sahibiyle davalık olduğu mahkemeyi kazandı. Mahkeme oyuncunun ödediği 7 aylık kira bedelinin iadesine hükmetti.

Son dönemde kiracılar ve ev sahipleri arasında yaşanan anlaşmazlıklar ünlü isimleri de etkiliyor.

Oyuncu Hazal Kaya’nın geçen yıllarda ev sahibine açtığı dava sonuçlandı.

Şu günlerde ikinci bebeği Leyla Süreyya’yı kucağına almak için gün sayan güzel oyuncu, mahkemeden güzel haber aldı.

Hazal Kaya, Göktürk’te kiraladığı evde ağır bir küf kokusu fark edince bu durumu ev sahibine bildirmiş ancak ev sahibinin evin tadilatına yanaşmaması üzerine de kira sözleşmesini feshetmişti.

İcra takibi başlatıp dava açtı

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; peşin ödenen kira ücretinin iadesi talebi için de icra takibi başlatılmış ve dava açılmıştı.





7 aylık kira bedelinin iadesine karar verildi