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    Hazal Kaya, ev sahibine açtığı davayı kazandı

    Hazal Kaya, ev sahibine açtığı davayı kazandı

    İkinci kez anne olmaya hazırlanan oyuncu Hazal Kaya, ev sahibiyle davalık olduğu mahkemeyi kazandı. Mahkeme oyuncunun ödediği 7 aylık kira bedelinin iadesine hükmetti.
    • Haber Merkezi
    • 06.11.2022 - 12:59
    • Güncelleme : 06.11.2022 - 13:01
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    Son dönemde kiracılar ve ev sahipleri arasında yaşanan anlaşmazlıklar ünlü isimleri de etkiliyor.

    Oyuncu Hazal Kaya’nın geçen yıllarda ev sahibine açtığı dava sonuçlandı.

    Şu günlerde ikinci bebeği Leyla Süreyya’yı kucağına almak için gün sayan güzel oyuncu, mahkemeden güzel haber aldı.

    Hazal Kaya, Göktürk’te kiraladığı evde ağır bir küf kokusu fark edince bu durumu ev sahibine bildirmiş ancak ev sahibinin evin tadilatına yanaşmaması üzerine de kira sözleşmesini feshetmişti.

    İcra takibi başlatıp dava açtı

    Birsen Altuntaş'ın haberine göre; peşin ödenen kira ücretinin iadesi talebi için de icra takibi başlatılmış ve dava açılmıştı.

    Hazal Kaya, ev sahibine açtığı davayı kazandı #1

    7 aylık kira bedelinin iadesine karar verildi

    Kaya’nın avukatı Nail Gönenli’nin yürüttüğü dava kapsamında alınan bilirkişi raporlarında taşınmazın izolasyon eksikleri nedeniyle nem ve rutubetli olduğuna, buna bağlı küf kokularının bulunması nedeniyle kira ilişkisinin haklı sebeple feshinin hukuka uygun olması sebebiyle 7 aylık kira bedelinin iadesinin gerektiği kanaatine varıldı.

    Yargılamanın sonunda Hazal Kaya’nın alacaklı olduğuna karar verildi.

    Ev sahibi karara itiraz etti

    Kira bedelini iade etmesine hükmedilen ev sahibi ise karara itiraz etti.

    Hazal Kaya, ev sahibine açtığı davayı kazandı #2

    Hazal Kaya, ev sahibine açtığı davayı kazandı #3

    Hazal Kaya, ev sahibine açtığı davayı kazandı #4


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