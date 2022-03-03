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    Hazal Kaya, fermuarı açık bıraktı

    Önceki akşam bir geceye katılan Hazal Kaya, tarzıyla dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 03.03.2022 - 08:50
    • Güncelleme : 03.03.2022 - 10:19
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    Hazal Kaya, fermuarı açık bıraktı

    Pandemi döneminden beri yoğun bir şekilde çalışan ünlü oyuncu Hazal Kaya, durmuyor. İnternette yayınlanacak yeni dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Kaya, önceki akşam yeni projesi için organize edilen geceye katıldı.

    PANTOLONUN ÖNÜ AÇIK

    Geceye ilk önce açık mavi abiye bir elbiseyle katılan Kaya, after partide kıyafetini değiştirdi. Üzerine sarı renklerde transparan bir bluz giyen güzel oyuncu, altına aynı renkte bir pantolon tercih etti. Ancak pantolonun düğmeleri ve fermuarını açıkta bıraktı.

    Kaya'nın bu tarzı sosyal medyada çok konuşuldu. Kaya için birbirinden ilginç yorumlar yapıldı.

    Hazal Kaya Öykü Karayel'le dans etti ViDEO

    Hazal Kaya, fermuarı açık bıraktı #1

    Hazal Kaya, fermuarı açık bıraktı #2

    Hazal Kaya, fermuarı açık bıraktı #3

    Hazal Kaya, fermuarı açık bıraktı #4


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