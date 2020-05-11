Hazal Kaya: Fikret Ali bana benziyor

Oğlu Fikret Ali'nin yüzünü ilk kez gösteren Hazal Kaya, takipçilerinin "Babasının kopyası" şeklinde yorumlarına, esprili bir dille yanıt verdi.

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile 2019'da nikah masasına oturdu. Çift, aynı yıl kasım ayında bebekleri Fikret Ali'yi kucaklarına aldı.

FİKRET ALİ'Yİ BABASINA BENZETTİLER

Kaya, Anneler Günü'nde, oğlu Fikret Ali'nin yüzünü ilk kez gösterdiği bir paylaşımda bulundu. Hazal Kaya'nın paylaşımına takipçileri, "Babasının kopyası" şeklinde yorumlarda bulundu.

"SAKİN KALAYIM"

Sosyal medyada 5 milyondan fazla takipçisi bulunan ünlü oyuncu, gelen yorumların ardından esprili bir paylaşımda bulundu. Kendi fotoğrafını yayınlayan Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"'Fiko babasına benziyor' diyenlere bakışımız bu şekil... Oğlum bana da benziyor. Elimde kanıtlar var ama şimdi şey etmeyeyim. Sakin kalayım, neyse!"





29 yaşındaki Hazal Kaya, Anneler Günü'nü şu sözlerle kutlamıştı: "Anca yetiştik anneler gününe. Malum bebek bakımı zor. Bugün benim bir insan yavrusuna annelik yaparken kutladığım ilk Anneler Günüm, pek güzelmiş böylesi de... Herhangi bir canlıya karşılıksız bir sevgiyle emek veren, doyuran, büyüten bütün kadınların Anneler Günü'nü kutlarım."