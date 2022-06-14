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    Hazal Kaya güneş kremi mağduru

    Hazal Kaya, paylaştığı bikinili fotoğrafına düştüğü notla takipçilerini uyardı.
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2022 - 07:42
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    Hazal Kaya güneş kremi mağduru

    2019 yılında hayatını senarist, yönetmen ve oyuncu Ali Atay ile birleştiren ve bu evlilikten Fikret Ali adında bir oğlu bulunan 31 yaşındaki oyuncu Hazal Kaya, kendisi gibi oyuncu olan yakına arkadaşları Selin Şekerci ve Demet Özdemir'le tatile çıktı.

    Kaya, denize girmenin ve güneşli havanın tadını çıkarttı.

    Tatilinin çoğunu plajda geçiren Hazal Kaya güneş yanığı oldu.

    50 faktör korumadı

    Denize girerken çekilen bir fotoğraf karesini Instagram hesabından paylaşan Kaya'nın vücudunda oluşan kızarıklıklar dikkat çekti. Kaya, bikinili fotoğraf karesine şu notu düştü: ''Selam! Çantanızda 50 faktör güneş kremi taşımanız sizi güneşten korumaz''

    Hazal Kaya güneş kremi mağduru #1

    Hazal Kaya güneş kremi mağduru #2


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