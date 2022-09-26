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    Hazal Kaya, hamilelik pozlarını paylaşmaya devam ediyor

    Dört buçuk aylık hamile olan Hazal Kaya’dan ayna karşısında yeni poz geldi.
    • Haber Merkezi
    • 26.09.2022 - 07:22
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    Hazal Kaya, hamilelik pozlarını paylaşmaya devam ediyor

    Kendisi gibi oyuncu Ali Atayile dünyaevine giren ve bu evliliğinden Fikret Ali adında bir oğlu olan Hazal Kaya, birkaç hafta önce hamile olduğunu duyurmuştu.

    Bebeğinin cinsiyetinin kız olduğunu açıklayan oyuncu, bu süreçte yaptığı karnı burnunda pozlarla da çok konuşulmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, o paylaşımlarına bir yenisini ekledi.

    Asansör pozu

    Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, o paylaşımlarına bir yenisini ekledi.

    Vücudunu saran siyah elbisesiyle kamera karşısına geçen oyuncu, karnı burnunda pozunu takipçileriyle paylaştı.

    Hazal Kaya, hamilelik pozlarını paylaşmaya devam ediyor #1


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