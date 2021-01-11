Hazal Kaya hasta bir bebeğe süt annelik yaptı

Hazal Kaya hasta bir bebeğe süt annelik yaptı

Enis Arıkan, yeni programında yakın arkadaşı Hazal Kaya ile ilgili özel bir anı paylaştı.

Oyuncu ve sunucu Enia Arıkan, Hazal Kaya ile birlikte rol aldıkları 'Benden Ne Olur' filminin set aralarında yaşananları anlattı.

Arıkan, filmi çekerken set aralarında Kaya'nın hasta bir bebeğe süt annelik yaptığını söyledi.

"MUTLULUKTAN AĞLADI"

Arıkan, bir ay sonra ise Hazal Kaya'dan bebeğin iyileştiğini ve büyümeye başladığının haberini duyunca mutluluktan ağladığını açıkladı.

Hazal Kaya'nın bu davranışı ise hem programı izleyenleri hem de sosyal medya kullanıcılarını bir hayli duygulandırdı. Güzel oyuncuya örnek davranışından dolayı övgü dolu yorum geldi.

"TÜKENDİ"

30 yaşındaki Kaya, yeni projelerinin yanı sıra henüz bir yaşına yeni giren oğlu Fikret Ali ile de ilgileniyor. Güzel oyuncu, yorgun düştüğü anı "Tükendi" notuyla sosyal medyadan paylaşmıştı.