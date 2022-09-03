Hazal Kaya bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Ali Atay ile evliliklerinin 6'ncı yılınca ikinci bebek müjdesi yaşayan Hazal Kaya, Fikret Ali'ye kız kardeş geleceğini söyledi.

Başarılı oyuncu Hazal Kaya, ve Ali Atay, 2019'da dünyaevine girmişti.

Doludizgin aşklarını oğulları Fikret Ali ile taçlandıran çift, yeni bir müjde vererek, ikinci bebeği beklediklerini duyurmuştu.

Anneliği çok sevdiğini dile getiren güzel oyuncu Hazal Kaya, bebeğine yaklaşık 3 aylık hamile.

Bir süredir sosyal medyadan çekilen Hazal Kaya, hayranlarını meraklandırırken, dün bir paylaşım yaptı.

Güzel oyuncu sessizliğini," İsteyerek olmadı valla. Fiziksel olarak aşırı zorlandığım bir dönem sadece, sonra anlatırım. Psikolojik olarak kaldırabildiklerimin de ciddi bir sınırı oldu. Ayrıca 9'a 3 tansiyonla ya evde baygın yatıyorum ya da sette hayata tutunmaya çalışıyorum 'ay çok güzel şeyler geliyor neyse' böyleyken böyle. İki üç haftaya toparlarım gibi; yani umarım! Öptüm" ifadeleriyle açıklamıştı.

Fikret Aliye'ye kız kardeş geliyor

Bir diğer yandan, Melike Şahin konseri çıkında basın mensuplarıyla sohbet eden güzel oyuncu, bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

Bir dönem aralarında boşanma iddiası çıkan Hazal Kaya ve Ali Atay'ın kızları olacak.