Hazal Kaya: Kadınlara şunu demeyin Ünlü oyuncu Hazal Kaya, doğum kilolarıyla ilgili insanlardan aldığı yorumlara tepki gösterdi.

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Ünlü oyuncu Hazal Kaya ve meslektaşı Selahattin Paşalı, önceki gün yakın arkadaşları Melike Şahin'in İstanbul'da gerçekleşen konserini dinlemeye gittiler.

Konser öncesi muhabirlerle konuşan Kaya, şu ifadeleri kullandı: "

Yaklaşık altı ay önce ikinci kez anne olan Kaya, "Melike benim çok yakın arkadaşım. Onu dinlemeye geldim. Doğumdan sonra ilk defa çıkıyorum dışarı. 'Doğum kilolarını çabuk vermişsiniz' şeklinde tepkiler oluyor, lütfen kadınlara şunu demeyin. Herkes istediği gibi görünebilir. Ben biraz da proje için zayıflamaya özen gösterdim yoksa inanın umurumda bile olmazdı kilo almak" şeklinde konuştu.

Oyuncu, muhabirlerin yayınlanacağı duyurulan Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatının konu edildiği diziyi 'Ermeni lobisinin baskıları' ile yayından kaldırdığı iddialarına ilişkin gelen sorulara ise şöyle yanıt verdi:

"Ben izlemek istiyorum"

"Konuya yorum yapacak kadar bilgim yok, olsaydı söylerdim. Bilmiyorum. Proje çekilirken çok heyecanlanmıştık, yakın arkadaşlarımız oynadı, ben izlemek istiyorum. Nerede, nasıl yayınlandığıyla çok ilgilenmiyorum."