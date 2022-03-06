Hazal Kaya, kendisini eleştirenlere cevap verdi

Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin başrolünde yer alan Hazal Kaya, oyunculuğunu eleştirenlere sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi geçtiğimiz günlerde izleyiciyle buluştu.

Dizinin yayınlanışıyla birlikte başrolde oynayan Hazal Kaya'nın oyunculuğu tartışma konusu oldu.

Diziyi izleyen çok sayıda kişi tarafından eleştirilen Kaya, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

'ORGANİK DEĞİL FANTASTİK BİR KURGUSU VAR' DİYEREK KENDİNİ SAVUNDU

Kaya, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Zamanda yolculuk yapıp 100 yıl öncesine giden bir kadın nasıl doğal olabilir? Böyle bir kurguyu canlandıran bir oyuncu nasıl hayatın olağan akışındaymış gibi gündelik oynayabilir? Bu 100 yıldaki kazanımlarla, kimsesiz tek başına ayakta durmuş özgür bir kadın geçmişte yabancılık çekmeden nasıl var olabilir? Portakalın yuvarlanışını izlediğimiz bir senaryosu yok Pera Palas'ın, organik değil fantastik bir kurgusu var. Ben de performansımı bu detayları dikkate alarak inşa ettim. Beğenmemiş olabilirsiniz, bazılarının eleştirinin adaletine dair terazisi kaymış da olabilir. Ama teraziniz kayarken bedenime, varlığıma nefret içerikli yorumlar yapamazsınız! Hele ayrıcalıklı konumlarını korumak için yeri gelince nasıl sustuklarını bildiklerimiz hiç yapamaz! Haddiniz değil!"