Hazal Kaya: Kilolu kadına başrol yok

Hazal Kaya, bir dergiye verdiği röportajda sektörün kadın oyunculara bakışını bir kez daha gündeme getirdi.

Kendisi gibi oyuncu Ali Atay ile yaptığı evlilikten Fikret Ali adlı bir erkek çocuk sahibi olan ve doğum sonrası başlayan karantina süreci nedeniyle uzun bir süredir evinde olan Hazal Kaya, bir film projesi ile dönüyor.

Ünlü oyuncu, Elle dergisine verdiği röportajda kullandığı ifadelerle gündeme geldi. Kilolu kadınların sektörde çektiği zorluklara değinen Hazal Kaya, dikkat çekici sözler söyledi.

"STANDART VARMIŞ"

“Kilo aldığım dönem kapak çekimine gidip, sonrasında iç sayfalara alındığımı öğrendiğim oldu.” diyen Hazal Kaya, “Dizi sektörü de kilolu diye kadına başrol vermiyor. İnsanlar güzellik standartlarına uyan kadınları izlermiş… Zayıf ya da güzel kadınlar da sadece öyle oldukları için başarılı olmuyor. Bu algı da çok klişe ve yanlış. Bu değersizleştirmenin bir parçası.” dedi.