Hazal Kaya: Kim Kardashian'dan etkilendim

Hazal Kaya, Kim Kardashian’ı kendisine rol modeli aldığını söyledi.

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, Zeynep Bastık’ın dijital platformdaki “Zeynep Bastık’ın Konukları” programına konuk oldu.

"BİZ DELİRİRİZ"

Kardashian ailesine özel bir ilgisi olan Hazal Kaya bu ilgisinin sebebini anlattı. Dil eğitimi için Amerika’ya gittiği dönemde Kardashian Ailesini takip etmeye başlayan oyuncu, “Bir programda Kris Jenner, ‘Kim Kardashian aramızdaki en zekidir. Twitter’da linç ederler ama umrunda olmaz. Biz deliririz, o bizi sakinleştirir’ demişti.

"KONTROLLÜ VE PLANLI"

Kim’in kontrollü ve planlı biri olması beni etkiledi. Bir tane takipçim vardı beni sevmeyen, onun sosyal medya profilini inceledim.

"ARTIK HİÇ ETKİLENMİYORUM"

Baktığımda şunu gördüm: Çok benziyoruz. Ben bir türlü yaranamıyorum. Ama bu hikayeyi dinlediğimden beri artık hiç etkilenmiyorum” dedi.