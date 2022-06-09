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    Hazal Kaya, Mükremin Gezgin'e sahip çıktı

    Hazal Kaya, Mükremin Gezgin'i savunarak Ayşe Arman ve Bergüzar Korel'e seslendi.
    • Haber Merkezi
    • 09.06.2022 - 11:49
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 11:56
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    Hazal Kaya, Mükremin Gezgin'e sahip çıktı

    TikTok'ta kendisine 9 aydır hamile gibi gösteren ve son olarak da hastanede doğum yapmış gibi elinde bebekle poz veren Mükremin Gezgin'e tepki yağmıştı.

    Hem hesabı kapanan hem de soruşturma başlatılan fenomene, Ayşe Arman ve Bergüzar Korel sert çıktı. Mükremin Gezgin, bir açıklama yaparak kendini savunurken oyuncu Hazal Kaya da fenomene destek çıktı.

    Bergüzar ile Ayşe Arman'a seslendi

    Hazal Kaya, Mükremin Gezgin'e verilen tepkiyi anlamadığını söyleyerek "Böyle tahammülsüz bir yerde ona gülen insanları eğlendirmeyi başardı. Ne oldu bu kadar mevzu yaratacak? Ben bir şey mi kaçırdım? İsim verip hedef göstererek elinize ne geçiyor? Mükrem'in başına bir şey gelmesi halinde bu sorumluluğu almaya hazır mısınız?" diyerek isyan etti.

    Hazal Kaya, Mükremin Gezgin e sahip çıktı #1

    Daha sonra yaptığı paylaşımı silen Kaya, başka bir açıklama yayınladı:

    "Sildim"

    "Neyse ben de öfke ve tahammülsüzlükle bir paylaşım yaptım, eleştirdiğim şeye dönüşmek istemediğim için de sildim. Diyeceğim şu; bu toplumda can güvenliğini bile sağlayamadığımız, teknik olarak 'kırılgan azınlık' diye çağırılan birilerini, aşağılayıcı bir biçimde ve tahammülsüzce, sadece size anlamsız geldiği için hedef göstermezsiniz.

    "Sizin ihtiyacınız var"

    Umarım tepkilerinizin olası sonuçlarını, dilinizden düşürmediğiniz vicdanınızla baş başa kaldığınızda birazcık düşünürsünüz. Buna en çok sizin ihtiyacınız var. #mükremin"

    Hazal Kaya, Mükremin Gezgin e sahip çıktı #2

    Hazal Kaya, Mükremin Gezgin e sahip çıktı #3

    Hazal Kaya, Mükremin Gezgin e sahip çıktı #4


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