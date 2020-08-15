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    Hazal Kaya oğlu Fikret Ali'yi film setine götürdü

    Oyuncu Hazal Kaya setlere geri döndü, yanında da oğlu Fikret Ali'yi çekimlere götürdü.
    • Haber Merkezi
    • 15.08.2020 - 02:00
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    Hazal Kaya oğlu Fikret Ali'yi film setine götürdü

    Ünlü oyuncu Hazal Kaya, Onur Tuna ve Enis Arıkan ile başrolleri paylaşacağı Benden Ne Olur filminin çekimlerine başlandı.

    Uzun bir aradan sonra sete çıkan Hazal Kaya, çekim için hazırlıklar yapılırken Instagram hesabından minik oğlu Fikret Ali’nin kucağında olduğu bir fotoğraf paylaştı.

    Hazal Kaya oğlu Fikret Ali yi film setine götürdü #1

    ANNESİNE HAYRANLIKLA BAKTI

    Henüz küçük bir bebek olan Fikret Ali’nin annesine makyaj yapıldığı sırada çekilen bu fotoğrafa annesine hayranlıkla baktığı anlar gözlerden kaçmadı.

    Hazal Kaya oğlu Fikret Ali yi film setine götürdü #2

     

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