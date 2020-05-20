Hazal Kaya: Oğlum babasına benziyor arkadaşlar

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Ünlü oyuncu Hazal Kaya, bebeği Fikret Ali'nin ayaklarını paylaştı.

Hazal Kaya, Anneler Günü'ne özel oğlu Fikret Ali ile çekildiğim bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa 'Oğlunuz eşinizin kopyası' yorumları yapılmıştı.

"OĞLUM BABASINA BENZİYOR"

Oğlu Fikret Ali'nin babasına benzetilmesine bozulan Kaya, bugün de bununla ilgili bir paylaşımda bulundu. Oğlunun ayaklarını paylaşan güzel oyuncu, "Oğlum babasına benziyor arkadaşlar" dedi.