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    Hazal Kaya oğlunun babasına benzediğini kabul etti

    Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali ile çekilen yeni fotoğrafını sosyal medya hesabında yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 21.05.2020 - 09:51
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    Hazal Kaya oğlunun babasına benzediğini kabul etti

    Ünlü oyuncu Hazal Kaya, altı aylık olan oğlu Fikret Ali ile çekilmiş yeni fotoğraflarını Instagram hesabında paylaştı.

    AYNI BABASI

    Daha önce oğlunun babasına benzetilmesine bozulan Kaya, yeni yayınladığı fotoğrafın altına “Babasına çok aşıktım. Bu arkadaşa ölüyorum. Babasına benzeyecek tabii ki kime benzeyecek” yazdı.

    Geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajda anne olmayı çok sevdiğini söyleyen Kaya, bir çocukla kalmayacağını açıklamıştı.

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