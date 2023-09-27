Hazal Kaya'nın Paris tarzı beğenilmedi! Gören "Olmamış" dedi, yorum yağdı En son Misafir dizisinde başrolde yer alan Hazal Kaya Paris'e gitti. Bir iş birliği için Paris'e giden ünlü oyuncu, paylaşımlarıyla sosyal medyaya damga vurdu.

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Misafir dizisinin başrolünde yer alan ve yakın zamanda kızı Leyla'yı dünyaya getiren Hazal Kaya, bir iş birliği için Paris'e gitti.

Daha önce reklamlarında boy gösterdiği bir kozmetik firmasının daveti üzerine Paris'e uçan Kaya, sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Kıyafeti beğenilmedi

32 yaşındaki güzel oyuncu Hazal Kaya Paris sokaklarındaki pozlarını sosyal medya hesabından peş peşe paylaştı.

Ancak başarılı ismin kıyafeti, sosyal medya kullanıcıları tarafından beğenilmedi ve eleştiri yağmuruna tutuldu.

Çocuklarını eşine bırakan oyuncunun bir süre daha Paris'te markanın tanıtımları için yer alacağı öğrenildi.