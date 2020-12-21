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    Hazal Kaya şan dersi alıyor

    Rol aldığı dizide playback yapmak istemyen Hazal Kaya, hemen ders almaya başladı.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2020 - 10:10
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    Hazal Kaya şan dersi alıyor

    Reyting rekorla kıran “Aşk-ı Memnu” dizisi ile ünlenen oyuncu Hazal Kaya, geçtiğimiz yıl anne olduktan sonra kariyerine ufak bir ara vermişti.

    Bebeği Fikret Ali’nin büyümesiyle birlikte oyunculuğa geri dönen Kaya, bir dönem dizisinde şarkıcı rolünü üstlendi.

    ALDIĞI PARANIN HAKKINI VERMEK İSTİYOR

    Oynayacağı karaktere aylardır çalışan  güzel oyuncu, rolün hakkını verebilmek amacıyla şan dersleri almaya başladı.

    ŞAN DERSİ ALMAYA BAŞLADI

    Dizide playback yapmaya sıcak bakmayan ve kendi sesini kullanmak isteyen Hazal Kaya, sete girmeden önce şan eğitimi alıyor.

    Hazal Kaya şan dersi alıyor #1

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