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- Hazal Kaya şan dersi alıyor
Hazal Kaya şan dersi alıyor
Rol aldığı dizide playback yapmak istemyen Hazal Kaya, hemen ders almaya başladı.
- Haber Merkezi
- 21.12.2020 - 10:10
Reyting rekorla kıran “Aşk-ı Memnu” dizisi ile ünlenen oyuncu Hazal Kaya, geçtiğimiz yıl anne olduktan sonra kariyerine ufak bir ara vermişti.
Bebeği Fikret Ali’nin büyümesiyle birlikte oyunculuğa geri dönen Kaya, bir dönem dizisinde şarkıcı rolünü üstlendi.
ALDIĞI PARANIN HAKKINI VERMEK İSTİYOR
Oynayacağı karaktere aylardır çalışan güzel oyuncu, rolün hakkını verebilmek amacıyla şan dersleri almaya başladı.
ŞAN DERSİ ALMAYA BAŞLADI
Dizide playback yapmaya sıcak bakmayan ve kendi sesini kullanmak isteyen Hazal Kaya, sete girmeden önce şan eğitimi alıyor.