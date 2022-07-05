Hazal Kaya: Şeffaf biriyim

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, özel hayatında nasıl bir insan olduğunu anlattı.

2019 yılında evlenen ve Ali Atay ile mutlu bir evliliği olan Hazal Kaya, bir derginin Temmuz sayısı için röportaj verdi.

Oyuncu Hazal Kaya hem özel hem de iş hayatında cesur ve şeffaf biri olduğunu söyledi.

"Açık açık paylaşırım"

Elle dergisine röportaj veren Hazal Kaya, "Duygu ve düşüncelerimi açık açık paylaşmayı seviyorum. Tüm ilişkilerimi şeffaflık üzerine kurmayı tercih ediyorum. Ancak bu şekilde huzurlu oluyorum" dedi.