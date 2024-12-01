Hazal Kaya, Selçuk Yöntem ve Beren Saat buluştu

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Halit Ziya Uşaklıgil'in eserinden uyarlanan ve 2008 yılında ekrana gelen Aşk-ı Memnu dizisinin yıldızları, yıllar sonra bir araya gelmeye devam ediyor.

Günümüzde yayınlanan tekrarlarıyla da dikkatleri çeken dizinin 3 yıldızı, yeniden bir araya geldi.

Beren Saat, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya'nın bir araya geldiği anlar, sosyal medyada defalarca paylaşıldı.

EN SON DOGUM GÜNÜNDE BULUŞMUŞLARDI

Aşk-ı Memnu dizisinin oyuncuları geçtiğimiz şubat ayında, Beren Saat'in doğum gününde buluşmuştu.

Saat'in doğum günü partisine Selçuk Yöntem, Hazal Kaya ve dizinin yönetmeni Hilal Saral katılmıştı.

Yönetmen Saral partiden paylaşım yaparak “Sanki hiç zaman geçmemiş dün gibi Aşk-ı Memnu Beren’imizin doğum gününde… İyi ki doğdun Beren mutlu yıllar… Yanımızda olmayan tüm ekip arkadaşlarımıza sevgi ve selamlar…" ifadelerini kullanmıştı.