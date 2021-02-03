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    Hazal Kaya toparlanmaya çalışıyor

    Ünlü oyuncu Hazal Kaya, hamilelik sonrası toparlanmak için pilatese başladı.
    • Haber Merkezi
    • 03.02.2021 - 08:21
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    Hazal Kaya toparlanmaya çalışıyor

    Güzel oyuncu Hazal Kaya, kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay'la 2019 yılında nikah masasına oturmuştu. Kaya, aynı yıl oğlu Fikret Ali'yi de kucağına almıştı.

    Hamilelik sonrası toparlanmak isteyen Hazal Kaya, fizyoterapist eşliğinde pilatese başladı.

    "TOPARLAYACAĞIZ"

    Oyuncu, Instagram’dan paylaştığı kareye, “Hamilelik sonrası karnımda kas açılmıştı, iki ayda eğlenerek toparladık. Pilatesle de perişan haldeki sırtımı, belimi toparlayacağız” yazdı.

    Hazal Kaya toparlanmaya çalışıyor #1

    Hazal Kaya toparlanmaya çalışıyor #2

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