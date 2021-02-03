Hazal Kaya toparlanmaya çalışıyor

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, hamilelik sonrası toparlanmak için pilatese başladı.

Güzel oyuncu Hazal Kaya, kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay'la 2019 yılında nikah masasına oturmuştu. Kaya, aynı yıl oğlu Fikret Ali'yi de kucağına almıştı.

Hamilelik sonrası toparlanmak isteyen Hazal Kaya, fizyoterapist eşliğinde pilatese başladı.

"TOPARLAYACAĞIZ"

Oyuncu, Instagram’dan paylaştığı kareye, “Hamilelik sonrası karnımda kas açılmıştı, iki ayda eğlenerek toparladık. Pilatesle de perişan haldeki sırtımı, belimi toparlayacağız” yazdı.