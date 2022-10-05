Hazal Kaya ve Ali Atay çifti kazançlarını gayrimenkule yatırıyor

4 aylık hamile Hazal Kaya ve eşi Ali Altay çifti kazançlarını gayrimenkule yatırdı.

Aşk-ı Memnu dizisindeki başarılı performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Hazal Kaya, 2019 yılında kendi gibi oyuncu Ali Atay ile dünyaevine girdi.

Yatırım yapıyorlar

İkinci bebeklerine kavuşmak için gün sayan Hazal Kaya ve Ali Atay çifti, kazançlarını gayrimenkule yatırdı.

5 milyon TL

Ünlü çift, şimdi de rotayı Ayvalık'a çevirdi. Özel bir siteden 5 milyon TL'ye yazlık aldı.