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- Hazal Kaya ve Ali Atay çifti kazançlarını gayrimenkule yatırıyor
Hazal Kaya ve Ali Atay çifti kazançlarını gayrimenkule yatırıyor
4 aylık hamile Hazal Kaya ve eşi Ali Altay çifti kazançlarını gayrimenkule yatırdı.
- Haber Merkezi
- 05.10.2022 - 15:22
- Güncelleme : 05.10.2022 - 16:12
Aşk-ı Memnu dizisindeki başarılı performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Hazal Kaya, 2019 yılında kendi gibi oyuncu Ali Atay ile dünyaevine girdi.
Yatırım yapıyorlar
İkinci bebeklerine kavuşmak için gün sayan Hazal Kaya ve Ali Atay çifti, kazançlarını gayrimenkule yatırdı.
5 milyon TL
Ünlü çift, şimdi de rotayı Ayvalık'a çevirdi. Özel bir siteden 5 milyon TL'ye yazlık aldı.