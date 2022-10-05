Petrol
92.48
0.74%
Euro
18.3488
-1.07%
Dolar
18.5815
0.06%
Altın
1.022
-0.82%
Borsa
3475
0.00%
Bitcoin
372.998
-0.68%
BTXN Coin
10.58
-4.33%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Bulutlu 18 C

    Hazal Kaya ve Ali Atay çifti kazançlarını gayrimenkule yatırıyor

    4 aylık hamile Hazal Kaya ve eşi Ali Altay çifti kazançlarını gayrimenkule yatırdı.
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2022 - 15:22
    • Güncelleme : 05.10.2022 - 16:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hazal Kaya ve Ali Atay çifti kazançlarını gayrimenkule yatırıyor

    Aşk-ı Memnu dizisindeki başarılı performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Hazal Kaya, 2019 yılında kendi gibi oyuncu Ali Atay ile dünyaevine girdi.

    Yatırım yapıyorlar

    İkinci bebeklerine kavuşmak için gün sayan Hazal Kaya ve Ali Atay çifti, kazançlarını gayrimenkule yatırdı.

    5 milyon TL

    Ünlü çift, şimdi de rotayı Ayvalık'a çevirdi. Özel bir siteden 5 milyon TL'ye yazlık aldı.

    Hazal Kaya ve Ali Atay çifti kazançlarını gayrimenkule yatırıyor #1


    Hadise'yle boşanan Mehmet Dinçerler evden ayrılırken robot süpürgeyi aldı
    Magazin

    Hadise'yle boşanan Mehmet Dinçerler evden ayrılırken robot süpürgeyi aldı

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Merve Boluğur ve eşi düğüne gelen konuğun boynundaki altın kolyeyi aldı
    Magazin

    Merve Boluğur ve eşi düğüne gelen konuğun boynundaki altın kolyeyi aldı

    Görüş Bildir