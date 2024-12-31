Haber Merkezi

Başarılı oyuncu Hazal Kaya, meslektaşı Ali Atay ile beş yıllık ilişkisini 6 Şubat 2019 yılında evlilikle taçlandırmıştı.

Ünlü çiftin oğlu Fikret Ali, 5 yaşına bastı. Hazal Kaya ile Ali Atay, oğullarının doğum gününü Star Wars konseptli parti ile kutladı.

Kaya, doğum günü partisinden kareleri Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Kaya, gönderisine 'Sene bitmeden o güzel günden' notunu düştü. Oyuncunun paylaşımına kısa sürede tebrik mesajları yağdı.

NASIL KİLO VERDİĞİNİ ANLATTI

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekiyor.

Tiroit ve şeker hastalığı olduğunu söyleyen Hazal Kaya, "Tiroidim var şekerim var, bu iki sağlık durumu da tetikleyen şeyler. Dedim ki ben sette zayıflarım hep. Arkadaşlar ben bu işi başarıyorum diye başladım. Çok kilo verdim." dedi.