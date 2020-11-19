Hazal Kaya ve Ali Atay'ın oğulları 1 yaşına bastı

Oyuncu çift Hazal Kaya ve Ali Atay oğulları için doğum günü partisi düzenledi.

Ali Atay’la geçtiğimiz yıl evlenen Hazal Kaya, Kasım ayında da oğlu Fikret Ali kucağına almıştı. Çift önceki gün, çocuklarının 1. yaşını kutladı. Yakın dostlarının da katıldığı partiden fotoğrafları Hazal Kaya, Instagram hesabından paylaştı.

BABASINA BENZİYOR

Babasına benzerliğiyle sık sık gündeme gelen Fikret Ali'nin fotoğraflarına beğeni ve yorum yağdı.

"BU ARKADAŞA ÖLÜYORUM"

Oğlunun yüzünü ilk kez gösterdiği dönemde Kaya, "Babasının kopyası" şeklinde yorumlar almıştı.

Oyuncu da konuyla ilgili "Babasına çok aşıktım. Babasına benzeyecek tabii ki, kime benzeyecek? Bu arkadaşa ölüyorum" ifadelerini kullanmıştı.