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    Hazal Kaya ve Ali Atay'ın oğulları Fikret Ali 3 yaşında

    Ünlü oyuncu Hazal Kaya ve Ali Atay, 3 yaşına giren oğulları Fikret Ali için 'Cadılar Bayramı' konseptli bir parti düzenledi.
    • 19.11.2022 - 18:05
    • Güncelleme : 19.11.2022 - 18:11
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    Hazal Kaya ve Ali Atay'ın oğulları Fikret Ali 3 yaşında

    Aşk-ı Memnu dizisindeki başarılı performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Hazal Kaya, 2019 yılında kendi gibi oyuncu Ali Atay ile dünyaevine girdi.

    İkinci bebeklerine kavuşmak için gün sayan Hazal Kaya ve Ali Atay çifti, oğlulları Fikret Ali'nin 3'üncü yaşını kutladı.

    'Fiko' 3 yaşında

    Cadılar Bayramı konseptli düzenlenen partide çift, üzerinde 'Fiko' yazan hayvan figürlü 3 katlı pastayı birlikte üfledi.

    Çiftin mutlu anları, sosyal medyada çok sayıda beğeni topladı.

    Hazal Kaya ve Ali Atay'ın oğulları Fikret Ali 3 yaşında VİDEO

    Hazal Kaya ve Ali Atay ın oğulları Fikret Ali 3 yaşında #1

    Hazal Kaya ve Ali Atay ın oğulları Fikret Ali 3 yaşında #2

    Hazal Kaya ve Ali Atay ın oğulları Fikret Ali 3 yaşında #3


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