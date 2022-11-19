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Hazal Kaya ve Ali Atay'ın oğulları Fikret Ali 3 yaşında

Hazal Kaya ve Ali Atay'ın oğulları Fikret Ali 3 yaşında

Ünlü oyuncu Hazal Kaya ve Ali Atay, 3 yaşına giren oğulları Fikret Ali için 'Cadılar Bayramı' konseptli bir parti düzenledi.