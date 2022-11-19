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- Hazal Kaya ve Ali Atay'ın oğulları Fikret Ali 3 yaşında
Hazal Kaya ve Ali Atay'ın oğulları Fikret Ali 3 yaşında
Ünlü oyuncu Hazal Kaya ve Ali Atay, 3 yaşına giren oğulları Fikret Ali için 'Cadılar Bayramı' konseptli bir parti düzenledi.
- 19.11.2022 - 18:05
- Güncelleme : 19.11.2022 - 18:11
Aşk-ı Memnu dizisindeki başarılı performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Hazal Kaya, 2019 yılında kendi gibi oyuncu Ali Atay ile dünyaevine girdi.
İkinci bebeklerine kavuşmak için gün sayan Hazal Kaya ve Ali Atay çifti, oğlulları Fikret Ali'nin 3'üncü yaşını kutladı.
'Fiko' 3 yaşında
Cadılar Bayramı konseptli düzenlenen partide çift, üzerinde 'Fiko' yazan hayvan figürlü 3 katlı pastayı birlikte üfledi.
Çiftin mutlu anları, sosyal medyada çok sayıda beğeni topladı.
Hazal Kaya ve Ali Atay'ın oğulları Fikret Ali 3 yaşında VİDEO