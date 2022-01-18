Hazal Kaya: Zayıf olmam konusunda diretmeler oldu

Oyunculuğa başladığı ilk yıllarda kendisine yapılan dayatmalarla ilgili konuşan Hazal Kaya, “Magazin iklimi sertti. Daha zayıf olmam veya daha az konuşmam konusunda diretmeler oldu” dedi.

Yeni filmi ile seyirci karşısına çıkan Hazal Kaya, Pazar Sürprizi'nden Ömür Sabuncuoğlu'na verdiği röportajda, “Küçükken benden ne olur?' diye düşündün mü?” sorusunu yanıtladı.

“DANSÖZ OLMAYI İSTEDİM”

Kaya, “Her çocuk gibi 6-7 yaşında dansöz olmayı istedim. 'Mimar olayım' diye düşündüm, sanat tarihi okumayı istedim ama çok küçük yaşta oyunculuğa başlayınca hayatım bu yönde şekillendi.” dedi.

“DAHA ZAYIF OLMAM KONUSUNDA DİRETMELER OLDU”

Oyunculuğa başladığı ilk yıllarda kendisine yapılan dayatmalarla ilgili de konuşan Kaya, “Magazin iklimi sertti o dönem. Sektörde kadın oyuncuların ne olacağını belirleyen keskin kurallar vardı. Daha zayıf olmam veya daha az konuşmam konusunda diretmeler oldu. Bana göre o dönem konulan en saçma kural, keskin vücut sınırlarımın olması ve gizemli olmam yönünde olanlardı.” dedi.

“9 YAŞINDA ÖLÜMDEN DÖNDÜM”

Ali Atay'la evliliğinden Fikret Ali adında bir oğlu olan Kaya, oğlunun dünyaya gelişiyle birlikte tüm hayatının değiştiğini söyleyerek, “İnsanları daha anaç bir yerden anlamaya başladım. Annemi de çok iyi anlar oldum.” şeklinde konuştu.

Ayrıca Fikret Ali'nin kendisi kadar yaramaz bir çocuk olmadığını söyleyen Hazal Kaya, “Ben asla Fikret Ali kadar sakin bir çocuk değildim. Kafamda yedi yarık var mesela. Annem bana beddua etmemiş iyi ki. 9 yaşında trafik kazası geçirip ölümden döndüm. Bu açıdan zor bir çocukluk geçirdim.” dedi.

“FİKRET ALİ BANA BENZESİN DİYE ÇOK UĞRAŞTIM”

Oğlunun babası Ali Atay'a olan benzerliğinden konu açılınca Hazal Kaya, “Doğum öncesi bebeğim bana benzesin diye ilk tekmelerinde kendi fotoğrafımı alıp baktığımı hatırlıyorum. Buna rağmen Fikret Ali, babasının aynısı. Babası gibi yakışıklı olduğu için mutluyum.” dedi.

İkinci kez anne olmayı çok istediğini dile getiren ve kız bebek arzulayan Kaya, “Kızım bana benzeyecek. Yakın zamanda olur mu bilmiyorum ama çok istiyorum ikinci bebeği.” dedi.