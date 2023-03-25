Hazal Kaya'dan 40 paylaşımı Meslektaşı Ali Atay ile olan evliliğinden ikinci kez çocuk sahibi olan Hazal Kaya, bundan 40 gün önce kızını kucağına aldı. Güzel oyuncu, kızının doğumunun 40’ıncı gününe dair özel bir paylaşım yaptı.

Haber Merkezi

Oyuncular Hazal Kaya ile Ali Atay, 2019 yılında nikah masasına oturdu.

5 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandıran çift, oğulları Fikret Ali'yi de aynı yıl kucaklarına aldı.

İkinci çocuğuna hamile kalan Hazal Kaya, kısa süre önce bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

"İnadına isyan, inadına özgürlük"

Adını Süreyya Leyla koyduğu kızı ile ilk paylaşımını 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yapan Hazal Kaya, "Annemler ben küçükken mor kurdeleli yaka iğneleri yaparlardı yürüyüşler için. Ben de yardım ederdim. O eylemlerle kazandıklarımıza şahit olarak büyüdüm. Şimdi yaka iğnem Süreyya’m sebebiyle bu gece yürüyüşe katılamıyorum. Kalbim, aklım, umudum sizinle. Kadınlar günümüz kutlu olsun! İnadına isyan, inadına özgürlük!" notunu düştü.

Süreyya Leyla'nın 40'ı çıktı

Güzel oyuncudan bu kez 40 gün paylaşımı geldi.

Kızının 40'ının çıkmasını duygusal satırlarla kutlayan Hazal Kaya, “Kapkaranlık günlerde bize umut ışığı gibi gelen canım kızım, iyi ki doğdun. 40 gün nasıl geçti bilmiyorum 11.02.2023” ifadelerini kullandı.

Fotoğraf karesinde çekirdek ailesini paylayan Kaya’ya beğeni yağdı.