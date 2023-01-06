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    Hazal Kaya'dan 8. ay pozu

    Sekiz aylık hamile olan Hazal Kaya son halini paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2023 - 11:18
    • Güncelleme : 06.01.2023 - 11:37
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    Hazal Kaya'dan 8. ay pozu

    İkinci çocuklarını kucaklarına almayı bekleyen Hazal Kaya ve Ali Atay çiftinin kızlarına kavuşmak için gün sayıyor.

    Şimdilerde sekiz aylık hamile olan Hazal Kaya, karnı burnunda olan son halini paylaştı.

    "Canım kızım"

    Karnı burnunda çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaşan oyuncu, "Canım kızım" notunu yazdı.

    Hazal Kaya, dünyaya gelecek olan kızına "Leyla Süreyya" adını verecek.

    Hazal Kaya dan 8. ay pozu #1

    Hazal Kaya dan 8. ay pozu #2


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