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Hazal Kaya'dan Ali Atay'a: İyi ki evlendik

Hazal Kaya'dan Ali Atay'a: İyi ki evlendik

Hazal Kaya, kendisi gibi oyuncu olan eşi Ali Atay ile evliliklerinin ikinci yılını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.