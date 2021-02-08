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- Hazal Kaya'dan Ali Atay'a: İyi ki evlendik
Hazal Kaya'dan Ali Atay'a: İyi ki evlendik
Hazal Kaya, kendisi gibi oyuncu olan eşi Ali Atay ile evliliklerinin ikinci yılını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
- Haber Merkezi
- 08.02.2021 - 07:05
2019'da oyuncu Ali Atay’la nikah masasına oturan ve aynı sene kasım ayında da oğlu Fikret Ali'yi kucağına alan Hazal Kaya, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.
"FOTOĞRAF ÇEKMEYİ UINUTMUŞUZ"
30 yaşındaki Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eşi ile evliliklerinin ikinci yıl dönümünü kutladı.
Birlikte çekilen karelerini paylaşan ünlü oyuncu, gönderisine, "İlk tatilimizde çekmeyi akıl ettiğimiz nadir fotoğraflardan biri, en sevdiğimiz... Fotoğraf çekmeyi unutacağımız keyifte nice anılarımıza sevgilim! Sana çok aşığım. İyi ki evlendik" notunu düştü.