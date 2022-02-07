Hazal Kaya'dan Ali Atay'a: Sana çok aşığım

Şu sıralar eşi Ali Atay tarafından ihanete uğradığı konuşulan Hazal Kaya'dan evlilikleriyle ilgili yeni bir paylaşım geldi.

Hazal Kaya, 2019 yılında kendisi gibi oyuncu Ali Atay’la nikah masasına oturmuştu ve aynı sene kasım ayında da oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alan Hazal Kaya, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Kaya, bu sefer eşi ile evliliklerinin üçüncü yıl dönümünü kutladı.

"SANA ÇOK AŞIĞIM"

Düğünde çekilen bir fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan Kaya, paylaşımına; "Şu fotoğrafın üstünden nasıl üç yıl geçer aklım almıyor. Senle geçen her yıl birbirinden güzel! Nice yıllarımız olsun beraber.. Sana çok aşığım." notunu düştü.