ensonhaber.com
Ekranların sevilen yüzü Hazal Kaya, geçtiğimiz yıllarda hayatını Ali Atay'la birleştirdi.
Evlendikten sonra önce Fikret Ali ardından Leyla'yı dünyaya getiren Kaya, Anneler Günü'ne özel bir paylaşım yaptı.
Yeni kareler geldi
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hazal Kaya, Anneler Günü'nü kutladı. Çocuklarıyla birlikte paylaşım yapan Kaya, bir de not düştü.
Kaya paylaşımına,"Anneniz olmak çok güzel…Duygusal rollercoasterlar sizle güzel!Eğlenmeye devam!Sizi hep çok seveceğim…ANNESİNİN BALLARI" notunu düştü.
Sosyal medya kullanıcıları ise Kaya'ya "küçük Hazal'ı büyütmüşsün" diyerek benzerliklerine dikkati çekti.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış