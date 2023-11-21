Hazal Kaya'dan duygulandıran veda paylaşımı: "Ağlıyorum" 12 yıllık kedisi Leyla'yı kaybetmenin acısını yaşayan Hazal Kaya'nın veda paylaşımı takipçilerini duygulandırdı.

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Hem oyunculuk performansı hem de özel hayatıyla magazin gündeminde sık sık yer alan ünlü oyuncu Hazal Kaya 12 yıldır baktığı kedisi Leyla'yı kaybetti.

Instagram hesabında paylaşım yapan Hazal Kaya kedisi Leyla'nın yattığı yere bakıp ağladığını ifade etti.

"Benim güzel kızım"

Kedisiyle olan anılarını paylaşan Hazal Kaya, "Benim güzel kızım, 12 yıllık ev arkadaşım, Leyla’m. Yetişkin hayatımın tamamında sen vardın. Birlikte büyüdük, ailemiz büyüdü, çocuklara birlikte baktık, bir an olsun elimi bırakmadın, hepimizi çok sevdin.

"Hep yattığın yerine bakarak ağlıyorum"

Teşekkür ederim benim güzelim. Yatağın hep yattığın yerine bakarak ağlıyorum sadece. Bu özlem hiç bitmeyecek biliyorum. Seni çok seviyorum." şeklinde yazdı.