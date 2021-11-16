Euro
11.4859
0.44%
Dolar
10.0834
0.25%
Altın
604.79
0.35%
Borsa
1.702
0%
Bitcoin
629.199
-4.95%
BTXN Coin
21.19
2.07%
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Hazal Kaya'dan iddialı paylaşım

    Geçtiğimiz aylarda setlere geri dönen Hazal Kaya, sosyal medya hesabından iddialı bir paylaşım yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2021 - 08:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hazal Kaya'dan iddialı paylaşım

    Başarılı oyuncu Hazal Kaya, Fox TV'de yayınlanan ve başrolünü Buğra Gülsoy'la paylaştığı Misafir dizisiyle ekranlara döndü.

    Yakında Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisi ve Benden Ne Olur filmiyle de hayranlarının karşısına çıkacak olan Hazal Kaya, Instagram'dan yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

    "BU ŞEKİLDE BEKLİYORUM"

    Sandalyede otururken çekilen bir pozunu paylaşan Kaya, "Misafir yeni bölüm, Benden Ne Olur ve Pera Palas’ta Gece Yarısı’nı aynen bu şekil bekliyorum" notunu yazdı.

    Hazal Kaya dan iddialı paylaşım #1Hazal Kaya dan iddialı paylaşım #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir