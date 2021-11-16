Hazal Kaya'dan iddialı paylaşım

Geçtiğimiz aylarda setlere geri dönen Hazal Kaya, sosyal medya hesabından iddialı bir paylaşım yaptı.

Başarılı oyuncu Hazal Kaya, Fox TV'de yayınlanan ve başrolünü Buğra Gülsoy'la paylaştığı Misafir dizisiyle ekranlara döndü.

Yakında Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisi ve Benden Ne Olur filmiyle de hayranlarının karşısına çıkacak olan Hazal Kaya, Instagram'dan yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

"BU ŞEKİLDE BEKLİYORUM"

Sandalyede otururken çekilen bir pozunu paylaşan Kaya, "Misafir yeni bölüm, Benden Ne Olur ve Pera Palas’ta Gece Yarısı’nı aynen bu şekil bekliyorum" notunu yazdı.