Hazal Kaya'dan Narin tepkisi! Konuşması sosyal medyada gündem oldu Türkiye'de yankı uyandıran Narin cinayetine dair daha önce sosyal medyadan tepkisini paylaşan oyuncu Hazal Kaya, bir tepki de sözlü açıklamasında verdi.

Haber Merkezi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan ve ardından cansız bedenine ulaşılan Narin Güran soruşturması gündemde yerini koruyor.

24 kişinin gözaltına alındığı soruşturmada tek tutuklu Narin'in amcası Salim Güran. 8 yaşındaki minin Narin'in katili merak edilirken hem vatandaşlardan hem de ünlülerden tepkiler çığ gibi büyüyor.

HAZAL KAYA SUSMADI

Türkiye'yi yasa boğan Narin cinayetine ünlü isimler de büyük tepki gösterdi.

Hazal Kaya da Narin Güran ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı. Kaya, bu kez Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisinin galasında basın mensuplarına Narin hakkında konuştu.

"Söyleyecek çok şey var ama buraya adım adım gelindi." diyen iki çocuk annesi Hazal Kaya, Narin cinayeti hakkında yorumunu dile getirdi.

Hazal Kaya'nın açıklaması şu şekilde;

"İNSANLARIN KONUŞTUĞU BİR ÜLKE DİLİYORUM"

"Bu kaybettiğimiz ilk çocuğumuz değil. İlkinde adalet sağlanmış olsaydı bugün bu noktaya geleceğimizi de düşünmüyorum. Adil cezalarla bir Narin daha kaybetmemeyi diliyorum. İnsanların susmadığı, konuştuğu bırakın bir köyü ülke diliyorum."

Kaya'nın bu açıklaması sosyal medyada gündem olurken kimi kullanıcılardan, "Tek yanlış sözü yok", "Ağzına sağlık" şeklinde yorumlar aldı.