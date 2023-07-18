Hazal Kaya’dan tatlı isyan: Asla uyuyamıyorum Geçen mart ayında kızı Leyla Süreyya'yı kucağına alarak ikinci kez anne olan oyuncu Hazal Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uykusuzluktan dert yandı.

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32 yaşındaki oyuncu Hazal Kaya, meslektaşı Ali Atay ile 6 Şubat 2019 yılında nikah masasına oturdu…

Güzel oyuncu, aynı yıl kasım ayında ise ilk çocuğu Fikret Ali’yi kucağına aldı.

9 yıldır mutlu birlikteliklerini sürdüren çiftin, 1 ay önce de kızları dünyaya geldi.

Genç anne yoruldu

İkinci kez anne olan ve kızına Leyla Süreyya adını veren Hazal Kaya, setlere geri döndü.

Ancak hem iş hem de minik bebeği, Kaya’yı yordu.

Oyuncu, Instagram hesabından bir paylaşım yaptı ve son halini hayranlarının beğenisine sundu.

"Al sana gerçek paylaşım"

Paylaşımına “Günaydın… Bu kız uyandırdı beni, kendi uyuyor devam. Akşamdan sabaha setim olacak ve ben asla uyuyamıyorum. Alın size gerçekler, al sana gerçek paylaşım.” notunu düşen Kaya’nın yorgun hali dikkat çekti.

Hazal Kaya, bir sonraki paylaşımında da makyajsız fotoğrafını “Bu da ben” diyerek paylaştı.