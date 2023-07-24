Hazal Kaya'dan uzaklaştırma kararı

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Ekranların ünlü oyuncularından iki çocuk annesi Hazal Kaya, Beykoz 1. Aile Mahkemesi'ne başvurdu ve sosyal medya hesaplarından kendisine ve ailesine yönelik hakaret, tehdit ve nefret suçu işleyen Ö.T adlı kişiden şikayetçi oldu.
Uzaklaştırma
Ünlü oyuncu tehdidin ciddiyeti gözetilerek uzaklaştırma kararı verilmesini talep ve dava etti.
Mahkeme atılan mesajlar doğrultusunda tek taraflı ısrarlı takibin devam ettiğini belirterek 6284 sayılı yasa gereğince koruma taleplerinin delil araştırması ve duruşma yapılmaksızın derhal verilmesi gerektiğine karar verdi.
Karar aile fertlerini de kapsadı
Koruma kararının Hazal Kaya'nın yanı sıra aile fertlerini de kapsaması dikkat çekti.