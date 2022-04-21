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    Hazal Kaya'nın Ali Atay aşkı

    Hazal Kaya, kendisi gibi oyuncu olan eşi Ali Atay'ın doğum gününü kutladı.
    • Haber Merkezi
    • 21.04.2022 - 11:09
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    Hazal Kaya'nın Ali Atay aşkı

    2019 yılında beş yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandıran oyuncu Hazal Kaya ile Ali Atay, aynı yıl kasım ayında oğulları Fikret Ali'yi kucaklarına almışlardı.

    Bir ara ihanet haberleriye gündeme gelen ünlü çifti, evliliği sorunsuz bir şekilde devam ediyor.

    Mutlu birliktelikleri süren çiftten Atay, 20 Nisan'da 46 yaşına bastı. Kaya, eşinin doğum gününü Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla kutladı.

    "İyi ki.."

    Birlikte çekilen fotoğraflarını yayınlayan ünlü oyuncu, gönderilerine, "İyi ki doğdun. Sana çok aşığım. Hep birlikte nice senelerimiz olsun sevgilim." ifadelerini not düştü.

    Hazal Kaya nın Ali Atay aşkı #1

    Hazal Kaya nın Ali Atay aşkı #2

    Hazal Kaya nın Ali Atay aşkı #3

    Hazal Kaya nın Ali Atay aşkı #4


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