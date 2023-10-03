Hazal Kaya'nın dikkat çeken doğum günü paylaşımı . Sosyal medya hesabında doğum gününü kutlayan Hazal Kaya, paylaşımının altına yazdığı yazıyla gündem oldu.

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Kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile 2019 yılında nikah masasına oturan Hazal Kaya 33 oldu.

İki çocuk annesi Kaya sosyal medya hesabında peş peşe doğum günü paylaşımları yaptı.

"Bu sene 'Oh be' dediğim o sene olacak. Vaziyet alın!" diyen Kaya'nın 33. yaş paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

'Oh be'

Doğum gününe özel pozunu paylaşan Hazal Kaya paylaşımında, "Bu bedenle ve bu ruhla özgür, rahat hatta konforlu, mutlu ve memnun olabilmeyi şöyle ucundan tattığım bir dönemde kutluyorum doğum günümü. Bana atfedilen, üstüme aldığım bütün etiketlerden hop diye sıyrılıp 'Hazal hanım nasılsınız, ne istersiniz?' diye saygıyla yaklaşmayı, çocuklarıma duyduğum şefkati kendime duymaktan çekinmemeyi öğreniyorum. Adhd, depresyon, panik atak ve bütün mental durumlar vardır ve bu kimseyi tanımlamaz demeyi öğreniyorum. Neyse ki en sevdiğim şey öğrencilik. Bu sene 'Oh be' dediğim o sene olacak. Vaziyet alın! Bütün doğum günü mesajlarınız, iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Bu sene hep birlikte çok eğleneceğiz." ifadelerine yer verdi.