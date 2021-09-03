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    Hazal Kaya'nın ikinci partneri belli oldu

    Yeni dizisi için imaj değiştirip sarışın olan Hazal Kaya'nın ikinci partneri Mehmet Ozan Dolunay oldu.
    • Haber Merkezi
    • 03.09.2021 - 09:01
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    Hazal Kaya'nın ikinci partneri belli oldu

    Hazal Kaya ve Buğra Gülsoy'un başrolünü paylaşacağı 'İmkansız' dizisinin kadrosu şekillendi.

    ANA YAPIM KADROSUNDA

    Fox'ta ekrana gelecek projeye, 'Zalim İstanbul' dizisiyle yıldızı parlayan Mehmet Ozan Dolunay dahil oldu. Son dönemde oynadığı dizilerle adından söz ettiren Dolunay, yapımın ana kadrosunda yer alıyor.

    Önümüzdeki günlerde çekimleri başlayacak dizi için oyuncular, geçtiğimiz günlerde bir araya gelerek, tanıştı.

    Pelinay Yiğit'le sevgili olan Dolunay, yaz aylarını sevgilisiyle Çeşme'de geçirmişti.

    Hazal Kaya nın ikinci partneri belli oldu #1Hazal Kaya nın ikinci partneri belli oldu #2

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