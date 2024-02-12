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2019 yılında kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile evlenen Hazal Kaya'nın mutlu bir yuvası var.
Eşine aşık olduğunu her fırsatta dile getiren Kaya, ilk çocuğu Fikret Ali'nin ardından kızını dünyaya getirdi.
Leyla Süreyya'yı geçtiğimiz şubat ayında kucağına alan ikili, 1 yaşa özel doğum günü partisi düzenledi.
Kızının yüzünü ilk defa gösterdi
Hazal Kaya ile Ali Atay'ın kızları Leyla Süreyya, 1 yaşına bastı. Doğum günü kareleri ortaya çıkan Hazal Kaya ile Ali Atay'ın kızı Leyla Süreyya'nın da yüzü ilk kez göründü.
Çift kızlarının yüzünü gizlemek istese de sosyal medyada ortaya çıkan karede minik Leyla Süreyya, annesi Hazal Kaya'ya benzetildi.
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