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Hazal Kaya'nın kızı 1 yaşında! Bakın Leyla Süreyya kime benziyor...

Hazal Kaya'nın kızı 1 yaşında! Bakın Leyla Süreyya kime benziyor... Hazal Kaya, Leyla Süreyya için düzenlenen doğum gününde çektirdiği kareler ile kızının yüzünü de ilk defa göstermiş oldu.