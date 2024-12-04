Haber Merkezi

Yıllar geçmesine rağmen hala izlenme rekorları kıran ve sıkı bir takipçi kitlesine sahip olan Aşk-ı Memnu dizisinin efsane oyuncularından Hazal Kaya şu sıralar kötü günler geçiriyor.

Dizide Nihal karakterine hayat veren Kaya, bugün aktif olduğu sosyal medya hesabından çok sevdiği köpeğinin öldüğünü açıkladı.

Kaya, köpeğinin karelerini yayıladığı gönderiye şunları yazı:

"CANIM OĞLUM"