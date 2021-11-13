Hazal Kaya’nın nazardan korunma yöntemleri

Çok fazla batıl inancı olduğu daha önce defalarca dile getiren oyuncu Hazal Kaya, sirkeli su ile yıkandığını, bu şekilde nazardan korunduğunu dile getirdi.

Hemen hemen herkesin nazardan bir korkusu var…

Kimimiz dua, kimimiz de eskilerin çok bilinen yöntemleri ile kötü duygulardan korunmaya çalışıyor.

En çok kullanılan o yöntemlerden biri de sirkeli su…

Öyle ki uyku açıcı, halsizlik giderici bir özelliği de olan sirkeli su, ünlü isimlerin de evlerinden eksik etmediği bir sıvı…

SİRKELİ SU İLE YIKANIYOR

Çok fazla batıl inancı olduğunu söyleyen oyuncu Hazal Kaya, sirkenin nazardan koruduğuna inanlardan.

Sirkeli suyla yıkanan oyuncunun ayrıca bir de adaçayı ritüeli var.

Kaya, adaçayını hem yakıyor, hem de demleyerek içiyor.