Hazal Kaya'dan Selin Ciğerci'ye destek

Hazal Kaya, Deniz Akkaya'nın 'anne olamazsın' dediği Selin Ciğerci'ye destek paylaşımı yaptı

Eski manken Deniz Akkaya, sunucusu olduğu programda çocuk sahibi olmak isteyen sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin, Bodrum'daki evinde eltisi diye tanıtarak bir kadına taşıyıcı annelik yaptırdığını iddia etti.

"SENİN ÇOCUĞUN OLAMAZ"

Bunun üzerine canlı yayına bağlanan Ciğerci ile Akkaya, laf dalaşına girdi. "Senin çocuğun olmaz" sözünü duyan Ciğerci, "Sana ne" diyerek sert çıkıştı.

HAZAL'DAN DESTEK GELDİ

Eski manken Deniz Akkaya’nın 'anne olamazsın' dediği Selin Ciğerci’ye, Hazal Kaya’dan destek geldi:

"Sizin gibi aşka sahip çıkan, tek derdi bir bebeği bütün varlığıyla sevmek olan insanlar, anne baba olmak için hiçbir norma sığmak zorunda değiller. Umarım en yakın zamanda güzel haberlerinizi alırız."