Hazal Subaşı ile Oğuzhan Koç aşklarını ilan etti

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Bir ünlü çift daha aşklarını duyurdu...

Yeni dizi Sahipsizler'de "Azize" karakterini canlandıran 29 yaşındaki Hazal Subaşı ile 39 yaşındaki şarkıcı Oğuzhan Koç yeni bir aşka yelken açtı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

Ünlü çift, birlikteliklerini Berkay Şahin ve Berfu Yenenler'in sosyal medyadan paylaştıkları fotoğraflar ile duyurdu.

"ÇOK SEVİYORUM"

Berkay Şahin, Hazal Subaşı'nın Oğuzhan Koç'u öptüğü kareyi "Çok seviyorum" notuyla paylaştı.

Berfu Yenenler ise Koç'un sevgilisinin omzunu öptüğü anları "Çok seviyorum" diye paylaştı.

DAHA ÖNCE BİR EVLİLİK YAPTI

Öte yandan şarkıcı Oğuzhan Koç, 2022'de dünyaevine girdiği oyuncu Demet Özdemir'le evliliklerinin sekizinci ayında ortak bir açıklama yaparak boşanma kararı aldıklarını duyurmuştu.

İkili, 2023 yılında anlaşmalı olarak yollarını ayırdı.

HAZAL SUBAŞI KİMDİR?

1995 yılında İzmir'de dünyaya gelen Hazal Subaşı, 2015 yılında Miss Turkey yarışmasında üçüncü seçildi.

Ardından Adını Sen Koy adlı günlük diziyle oyunculuğa adım atan ünlü isim, "Bir Umut Yeter", "Halka" gibi yapımlarda rol aldı.

"Çukur" dizisindeki Nehir rolüyle şöhreti yakalayan Subaşı, daha sonra "Kasaba Doktoru", "Dilek Taşı", "İlk ve Son" gibi yapımlarda rol aldı.

Ünlü oyuncu şimdilerde Sahipsizler dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.