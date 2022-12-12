Hazal Subaşı, IMDb zirvesine adını yazdırdı

Sıcak Kafa dizisinde izlediğimiz Hazal Subaşı, IMDb'nin her hafta düzenli olarak yayınladığı IMDb Starmetre'sinin zirvesine yerleşti.

IMDb'nin her hafta düzenli olarak yayınladığı IMDb Starmetre'nin yeni verileri açıklandı.

Zirvede Hazal Subaşı var

En son Sıcak Kafa dizisiyle Netflix'de izleyicilerin karşısına çıkan Hazal Subaşı, bu hafta tüm dünyada 11 milyonu aşkın isim arasında 1309. oldu. Başarılı oyuncu böylelikle Türk oyuncularda zirveye yerleşti.

Listenin ikinci sırasında Şebnem Hassanisoughi yer alırken üçüncü sırada ise dizinin başrol oyuncusu Osman Sonant bulunuyor.