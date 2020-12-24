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- Hazal Subaşı - Rıza Kocaoğlu çiftinden aşk pozu
Hazal Subaşı - Rıza Kocaoğlu çiftinden aşk pozu
Rıza Kocaoğlu, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Hazal Subaşı ile fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
- Haber Merkezi
- 24.12.2020 - 09:32
- Güncelleme : 24.12.2020 - 10:05
Fenomen dizi Çukur'un oyuncuları Hazal Subaşı ve Rıza Kocaoğlu, bir süredir aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, kural bozdu.
RIZA AŞKA GELDİ
Kocaoğlu, sevgilisi ile çekilen pozunu gül ve kalp emojileri ile sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Çiftin aşk dolu gönderisi, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.