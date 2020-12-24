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    Hazal Subaşı - Rıza Kocaoğlu çiftinden aşk pozu

    Rıza Kocaoğlu, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Hazal Subaşı ile fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 24.12.2020 - 09:32
    • Güncelleme : 24.12.2020 - 10:05
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    Hazal Subaşı - Rıza Kocaoğlu çiftinden aşk pozu

    Fenomen dizi Çukur'un oyuncuları Hazal Subaşı ve Rıza Kocaoğlu, bir süredir aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, kural bozdu.

    RIZA AŞKA GELDİ

    Kocaoğlu, sevgilisi ile çekilen pozunu gül ve kalp emojileri ile sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

    Çiftin aşk dolu gönderisi, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

    Hazal Subaşı - Rıza Kocaoğlu çiftinden aşk pozu #1

    Hazal Subaşı - Rıza Kocaoğlu çiftinden aşk pozu #2

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