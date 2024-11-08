Türkiye'nin kanını donduran İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in ölümünün ardından Uraz Kaygılaroğlu'nun, sevgilisinin sergisi için verdiği pozlar yeniden gündeme gelmişti.
Ünlü oyuncu büyük tepki almıştı. Eleştiriler sonrası açıklama yapan ünlü oyuncu şunları söylemişti:
"ÖZÜR DİLEMİŞTİM"
Sergi benim değildi. Başka bir sanatçının sergisiydi ben sadece bir işinde yer aldım. Nisan'ın 16'sında sergilenmişti ve o dönemki kız arkadaşımın ilk kişisel sergisiydi. Tepkilerin nereye varacağını, kadın cinayetlerine varacağını öngöremedim. Bir akıl tutulması yaşadım. Toplumun dinamiklerini, yaralarını ne kadar tetikleyeceğini öngöremediğim için de ardından özür dilemiştim fakat anladığım kadarıyla bu özür de kabul görmedi.
YİNE AYNI KARELER
Yeni Uraz Kaygılaroğlu vakası gündeme geldi. İlk ve Son isimli dizinin başrol oyuncuları Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe, parçalanmış manken uzuvlarının arasında poz verdi.
Pozları gören sosyal medya kullanıcıları, uzuvlar arasında poz vermelerine tepki gösterdi.
Yaşananlardan hiçbir ders çıkardığı düşünülen ikiliye eleştiri yağdı.
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